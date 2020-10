Sarrou verrast favorieten Schurter en Vader en wint WK mountainbike

Voor het eerst in zes jaar is Nino Schurter geen wereldkampioen mountainbike geworden. Bij de wereldkampioenschappen in het Oostenrijkse Leogang veroverde Jordan Sarrou zeer verrassend voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel.

De 27-jarige Fransman eindigde voor deze wereldtitel nog nooit eerder in de top-3 op een WK of in een wereldbekerwedstrijd.

In tegenstelling tot Anne Terpstra bij de vrouwen, ging Nederlands titelfavoriet Milan Vader na de start brutaal aan de leiding. Alleen Sarrou kon hem bijhouden en wist hem na een ronde ook in te halen.