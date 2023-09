Drama voor Van 't Wout op eerste dag NK shorttrack: diskwalificatie en valpartij

Shorttracker Teun Boer is zaterdagmiddag in de Elfstedenhal in Leeuwarden verrassend Nederlands kampioen geworden op de 1.500 meter. De 26-jarige Kay Huisman eindigde op de tweede plaats, Hessel van Berkum pakte de bronzen medaille.

Voor Jens van 't Wout is het toernooi tot dusver rampzalig verlopen. Van 't Wout kwam op de 1.500 meter als eerste over de streep en leek de race op eenvoudige wijze te winnen. Dat zou zijn derde titel op rij zijn geweest op deze afstand, maar na de finish werd de 21-jarige schaatser uit Laren gediskwalificeerd wegens een onrechtmatige schouderduw.

Dramatische zaterdag Van 't Wout

Later op de dag kende Van 't Wout opnieuw tegenslag, ditmaal op de 500 meter. Hij schaatste in de halve finale vooraan, maar gleed uit en zag een finaleplaats daardoor aan zich voorbijgaan. Bij de vorige editie van het toernooi, afgelopen winter, veroverde Van 't Wout de nationale titel op de halve kilometer.

Voor Boer werd de dag juist mooier: ook op de 500 meter was hij de beste. Hij was sneller dan Itzhak de Laat (tweede) en Hugo Bosma (derde). Zondag is er op de 1000 meter nog enig eerherstel mogelijk voor Van 't Wout.