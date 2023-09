Keepster Weimar 'trots, maar teleurgesteld' na fatale fout tijdens Oranje-debuut

Eerst de ontsteltenis na de rode kaart tegen FC Utrecht. Dan de vreugde van haar Oranje-debuut. En vervolgens de ontgoocheling om hoe dat debuut eindigde. Jacintha Weimar zal de maand september 2023 niet snel vergeten. "Trots, maar ook teleurgesteld", was ze vrijdagavond na het verloren Nations League-duel met België (2-1). Haar keepersfout in blessuretijd leidde de fatale tegentreffer in. Aan haar gezicht was dan ook af te lezen dat die teleurstelling overheerste. Zeker omdat haar debuut "een heel groot ding" voor haar was. De emoties van Weimar hadden de afgelopen dagen niet verder uit elkaar kunnen liggen. Begon ze de week nog als derde keepster, door het plotselinge wegvallen van Daphne van Domselaar en Lize Kops stond ze vrijdagavond op 25-jarige leeftijd plots aan de aftrap. Weimar: "Dat was een verrassing. Het komt niet zo vaak voor dat twee doelvrouwen geblesseerd zijn."

Jacintha Weimar reageert na de 2-1 nederlaag tegen België in de Nations League. - NOS

Maar wat vooral een droom had moeten zijn, veranderde in blessuretijd in een nachtmerrie toen ze een corner verkeerd verwerkte. "Ik wil de bal weg boksen, maar ik boks 'm tegen haar hoofd aan en zo gaat-ie erin." Daarmee lag haar Oranje-debuut in het verlengstuk van een andere recente, ongelukkige wedstrijd. In de slotfase van het eredivisieduel met FC Utrecht (4-2 nederlaag) kreeg de Feyenoord-keepster rood. Ook toen ging ze ontdaan van het veld. Hoe gaan de komende dagen er voor Weimar uit zien? "Eigenlijk ben ik daar nog helemaal niet mee bezig", vertelde ze. "Nu is het eerst maar terug naar Nederland, dit analyseren en dan komt Engeland."

Foto: 9aed307a-8dad-3cb1-b63e-8d7a87fed715 - Orange Pictures

Dinsdag krijgt de keepster van Feyenoord mogelijk een herkansing, als Oranje het in Utrecht opneemt tegen de Engelse voetbalsters van bondscoach Sarina Wiegman. Of Weimar dan ook onder lat staat, is mede afhankelijk van het herstel van Daphne van Domselaar en Lize Kops. Het is niet bekend hoe hun revalidatie gaat.