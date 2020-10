De Jonge: dinsdag mededelingen over nieuwe maatregelen corona

"We hebben ons schrap te zetten voor nieuwe maatregelen", zei hij in een interview.

Het ziet ernaar uit dat premier Rutte en minister De Jonge dinsdag een persconferentie geven over aanvullende maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Het kabinet bereidt zich daar dit weekend op voor, zei De Jonge bij de presentatie van de app CoronaMelder.

Minister de Jonge over coronacijfers: 'Schrap zetten voor extra maatregelen' - NOS

De laatste persconferentie over corona was twee weken geleden. Toen werd onder meer bekendgemaakt dat er minder mensen bij elkaar mogen komen, dat er geen toeschouwers welkom zijn bij sportwedstrijden en dat de horeca om 22.00 uur moet sluiten.

Later die week, in een Kamerdebat naar aanleiding van die persconferentie, voegde premier Rutte daar een dringend advies aan toe om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes.