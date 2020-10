Nog vier finaleplaatsen voor Nederlandse boten op EK roeien

Amos Keijser redde het niet. Hij werd in zijn halve finale van de skiffs vierde en in de dubbeltwee finishten Bart Lukkes en Ward van Zeijl als vijfde. De finales van de EK roeien zijn zondag.

In de vier-zonder-stuurman werden Jan van der Bij, Boudewijn Röell, Sander de Graaf en Nelson Ritsema tweede achter Polen. Guillaume Krommenhoek en Nicolas van Sprang werden derde in de twee-zonder-stuurman, genoeg voor een finaleplaats.

Melvin Twellaar en Stef Broenink kwamen in hun halve finale van de dubbeltwee als eersten over de finish, voor de boot van Roemenië en Ierland.

Op de tweede dag van de Europese kampioenschappen in het Poolse Poznan hebben nog eens vier Nederlandse boten zich geplaatst voor de finale. Zondag roeien in totaal elf Nederlandse boten (zes vrouwen, vijf mannen) een finale.

Bij de vrouwen haalden Ilse Paulis en Marieke Keijser in de lichte dubbeltwee de EK-finale door hun halve finale te winnen.

Einde carrière Bouw

Marlies Oldenburg en Carline Bouw bleven in de twee-zonder steken in de herkansingsronde. Ze finishten als derde. De 35-jarige Bouw maakte daarna bekend dat ze een punt zet achter haar loopbaan.

Bouw won olympisch brons in 2012 en zilver in 2016. Ze hoopte in de vier-zonder mee te doen aan de Spelen van Tokio, maar werd niet geselecteerd.