Derde plek voor Verstappen in kwalificatie op Nürburgring

Max Verstappen maakt zich klaar voor de kwalificatie van de GP van de Eifel - Getty Images

Max Verstappen zal zondag bij de Grand Prix van de Eifel in Duitsland starten vanaf een derde plek. De Nederlander was tijdens de kwalificatie op de Nürburgring in de eerste sessie de snelste, zette in de tweede sessie de tweede tijd neer, maar moest in de beslissende derde sessie op het laatste moment Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (tweede) en Valtteri Bottas (eerste) voor laten gaan. Ferrari-coureur Charles Leclerc evenaarde zijn beste seizoensprestatie met een vierde tijd. Lang leek Verstappen zich te gaan mengen in de strijd om poleposition. Hij had voor de laatste run de snelste tijd, maar Bottas en Hamilton doken in hun laatste ronde alsnog onder de tijd van de Limburger.

Hülkenberg kan geen potten breken Nico Hülkenberg, die vlak voor de kwalificatie door Racing Point werd ingezet na het afhaken van de zieke Lance Stroll, speelde in de kwalificatie geen rol van betekenis. De Duitser kwam niet voorbij de eerste sessie en zal zondag als 20ste en laatste starten. De Canadees Stroll voelde zich voor de derde vrije training van zaterdagochtend volgens zijn team "niet zo lekker". Daarop besloot het team hem dit weekend niet meer in te zetten en Hülkenberg op te roepen. Het is niet duidelijk of Stroll besmet is met het coronavirus. Hij testte eerder deze week nog negatief op het virus.

De Formule 1-wagens racen zondag over het circuit van de Nürburgring. De race begint om 14.10 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en via de app. Op NPO Radio 1 zijn er flitsen in Langs de Lijn. Een samenvatting is later op de middag te zien in de uitzending van Studio Sport op NPO 1.