Goal De Vrij helpt Inter aan zege op Parma

In Italië heeft Internazionale maar net zijn vierde nederlaag voorkomen. De nummer drie boog op bezoek bij Parma een 1-0 achterstand in de slotfase om in een 2-1 overwinning.

Parma speelde een uitstekende eerste helft, waarin het al snel op 1-0 kwam: Gervinho, die al een grote kans gemist had, kapte twee man uit en vond de verre hoek. Niet veel later zette Gervinho, na een fraaie aanname, Andreas Cornelius vrij voor Inter-doelman Samir Handanovic, maar de Deen schoot over.

Na rust was Dejan Kulusevski twee keer dicht bij de 2-0. In de laatste vijf minuten sloeg Inter echter genadeloos toe. Stefan de Vrij verlengde met het hoofd een kopbal van Lautaro Martínez en ook Alessandro Bastoni kopte raak.

Tussen de twee doelpunten door kreeg Parma-speler Juraj Kucka nog rood wegens commentaar op de leiding.

Ook Milan wint

Eerder op zondag boekte AC Milan een belangrijke zege. Dankzij een 2-0 overwinning op AS Roma houden de rood-zwarten zicht op Europees voetbal. Atalanta won met 3-2 van Udinese.