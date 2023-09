Vuurwapen gevonden in sloot Alphen aan den Rijn, drie verdachten aangehouden

In Alphen aan den Rijn is een vuurwapen gevonden in een sloot bij de McDonalds aan de Gouwelandenlaan. Een getuige belde de politie nadat hij drie mensen een wapen in het water had zien gooien.

Rond 15.15 uur kreeg de politie een melding van de getuige. Die gaf ook een signalement van de daders. De politie hield kort daarna drie mensen aan.

Het vuurwapen werd rond 18.30 gevonden door duikers van de Dienst Speciale Interventies (DSI).

De politie onderzoekt het vuurwapen en zoekt uit wat de verdachten met het wapen te maken hebben.