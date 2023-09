Spaanse voetbalsters sluiten roerige periode af met winst op Zweden

De kus van bondsvoorzitter Luis Rubiales, zijn vertrek, het ontslag van de bondscoach en een boycot van de speelsters. Het waren enorm onrustige weken bij het het Spaanse voetbalteam. Toch moest er vrijdagavond gevoetbald worden in de Nations League in en tegen Zweden. Een herhaling van de halve finale van het WK-voetbal eindigde in opnieuw in een overwinning voor Spanje: 3-2.

Acht van de elf speelsters die de halve finale op het WK tegen Zweden speelden (2-1 winst Spanje), stonden vandaag weer in de basis. En dat is bijzonder.

Na de affaire met de ongewenste kus van Rubiales liet de spelersgroep weten niet meer te willen uitkomen voor Spanje tot Rubiales uit zijn functie werd gezet. Dat gebeurde en ook de bondscoach, Jorge Vilda, werd ontslagen.

Toch bleven de speelsters vasthouden aan de boycot, omdat de cultuur bij de Spaanse bond in hun ogen nog niet veranderd was. Afgelopen woensdagmorgen werd die boycot, na lange gesprekken, beëindigd.

De nieuwe coach Montse Tomé kon daarna met de overgebleven speelsters slechts twee keer trainen voor de wedstrijd tegen Zweden. Het was dan ook afwachten hoe de Spaanse voetbalsters er fysiek aan toe waren.

Gezamenlijk statement

Voordat dat duidelijk zou worden, kwamen Zweden en Spanje gezamenlijk in actie tegen de machocultuur in de (voetbal)wereld. Met de tekst 'Se Acabó. Our fight is the global fight', maakten de vrouwen duidelijk dat er veranderingen nodig zijn. Ook droegen de Spaanse speelsters armbandjes met de tekst 'Se Acabó', vrij vertaald betekent dat: 'Het is voorbij'.