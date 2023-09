Eerste EU-geld naar Tunesië na sluiten migratiedeal: 127 miljoen euro

De Europese Unie gaat in de komende dagen 127 miljoen euro aan Tunesië overmaken. Het geld maakt deel uit van de Tunesiëdeal, waarin in juni werd afgesproken dat Tunesië de grenzen beter gaat bewaken en mensensmokkel aanpakt in ruil voor Europees geld. Een bedrag van ongeveer 67 miljoen euro gaat naar grensbewaking. Een woordvoerder van de Europese Commissie zei dat daarmee onder meer schepen van de marine en de kustwacht kunnen worden opgeknapt. Ook ontvangt Tunesië in de toekomst nieuwe schepen, infraroodcamera's en trainingen. Daarnaast wordt er de komende dagen ook 60 miljoen euro aan begrotingssteun gegeven. Het is de eerste van een reeks investeringen die de EU aan Tunesië heeft beloofd in ruil voor maatregelen om de migrantenstroom in te dammen. De EU zal bijvoorbeeld ook 300 miljoen euro steken in samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie. Tunesië is een van de landen waar de meeste Afrikaanse vluchtelingen doorheen komen op weg naar Europa.

Correspondent Europese Unie Kysia Hekster: "De aankondiging van de Europese Commissie dat de eerste tientallen miljoenen de komende dagen naar Tunesië gaan, kan je niet los zien van het bezoek van Ursula Von der Leyen aan het overvolle Lampedusa afgelopen zondag. Op het Italiaanse eiland kwamen de afgelopen tijd duizenden migranten aan. De voorzitter van de Europese Commissie zei dat er vaart gemaakt moest worden met de hulp aan Tunesië om illegale migratie tegen te gaan, nu volgt dus het geld."

De deal met Tunesië is omstreden. Critici zijn bang dat het geld in de zakken van de machtshebbers zal belanden en wijzen erop dat president Saied zich heeft ontpopt als een autocratisch leider. Ook wordt gevreesd dat het land zich niet aan de afspraken zal houden. Veel EU-politici zijn ontevreden omdat het aantal migranten dat de Middellandse Zee overstak sinds de deal alleen maar is toegenomen. Deze maand werd een Europese delegatie nog de toegang tot het land geweigerd, tot woede van een groep Europarlementariërs die (opnieuw) opriepen om de deal te beëindigen. Zo zei PvdA-Europarlementariër Thijs Reuten (PvdA) dat de weigering van EU-parlementariërs "bewijst dat dit een onvervalst autocratisch regime is dat niet om kan gaan met kritiek en waar je dus als EU geen afspraken mee kan maken".