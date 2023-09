Historisch akkoord tussen Israël en Saudi-Arabië dichtbij

Israël en Saudi-Arabië staan 'op de drempel' van een historisch akkoord. Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman zei gisteren iets soortgelijks in een interview met Fox News. "Elke dag komen we dichter tot een genormaliseerde relatie met Israël," zei hij tegen de Amerikaanse tv-zender. "De grootste historische deal sinds het einde van de Koude Oorlog," noemde hij het naderende akkoord.

Vierde Arabische land

Saudi-Arabië heeft zoals veel Arabische landen nooit diplomatieke betrekkingen met Israël gehad. De bevolking van veel Arabische landen is uitgesproken pro-Palestijns en anti-Israël. Maar Saudi-Arabië zou niet het eerste Arabische land zijn dat banden met Israël aanknoopt.

In 2020 sloten de Verenigde Arabische Emiraten een soortgelijk akkoord met het land. Egypte en Jordanië hebben al langer een diplomatieke relatie met Israël. En ook tussen Marokko en Israël is al langer toenadering.

Ook deal met Iran

Een akkoord met Saudi-Arabië past dus in een trend, maar is toch hoogst opvallend. Het land is de grootste olieproducent ter wereld en heeft steeds meer invloed in de regio.

Bovendien is de timing nogal opvallend. De Saudiërs herstelden een paar maanden geleden nog de banden met Iran, tot dan de aartsvijand. En omdat Iran ook voor Israël een grote bedreiging vormt, werkten Saudi-Arabië en Israël juist daartegen al in het geheim samen, bijvoorbeeld door informatie met elkaar te delen.

Rol van Amerika

De rol van Amerika lijkt groot te zijn bij het sluiten van de naderende deal. Beide landen zijn belangrijke bondgenoten van de Amerikanen.

Een akkoord tussen Israël en Saudi-Arabië zou gezien worden als een grote diplomatieke overwinning voor president Biden.

Wat wil Saudi-Arabië?

Saudi-Arabië zou naar verluidt in ruil toegang willen tot modern Amerikaans wapentuig en hulp bij het ontwikkelen van een nucleair programma voor vreedzame doeleinden. Ook zou het land vragen om concessies aan de Palestijnen en om veiligheidsgaranties van de VS.