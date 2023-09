Arnhem vangt 200 extra asielzoekers op na oproep, Zwolle 60

De gemeente Arnhem vangt per direct 200 extra volwassen asielzoekers op. Daarmee geeft de gemeente gehoor aan een oproep van demissionair staatssecretaris Van der Burg van Justitie. Hij is vanwege de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel dringend op zoek naar extra opvangplekken.

In Arnhem meert vanavond aan de Rijnkade een schip met 95 opvangplekken aan, meldt Omroep Gelderland. In het weekend komt daar een tweede cruiseschip bij dat plaats biedt aan ongeveer hetzelfde aantal mensen. Arnhem wil vanwege de veiligheid alleen volwassenen opvangen.

Aan de Nieuwe Kade in Arnhem liggen al vier schepen voor asielzoekers en twee boten voor de opvang van gevluchte Oekraïners. Arnhem vangt nu in totaal ruim 2900 vluchtelingen op.

Wethouder Paul Smeulders noemt het fijn dat Arnhem verantwoordelijkheid kan nemen voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld: "We hopen dat andere gemeenten dit voorbeeld volgen. Het is onze gezamenlijke taak om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers."

De twee extra cruiseschepen kunnen twee maanden in Arnhem blijven liggen. Daarna is er geen plaats meer, omdat de Rijnkade op de schop gaat.

60 plekken in Zwolle

Ook Zwolle geeft gehoor aan de oproep van Van der Burg. Burgemeester Peter Snijders liet weten dat in zijn stad plek is voor zestig extra asielzoekers. Waar die terecht kunnen, is volgens RTV Oost nog niet duidelijk.

Van der Burg doet al tijden pogingen asielzoekers eerlijker over de gemeenten te verdelen. Het is onzeker of zijn 'spreidingswet' het zal halen. De Tweede Kamer behandelt die wet volgende week.