Drie op een rij? Bol en Hassan genomineerd voor beste Europese atlete

Nederland maakt kans om voor het derde jaar op rij om de beste Europese atlete af te leveren. Femke Bol en Sifan Hassan horen bij de tien genomineerden die vandaag bekend zijn gemaakt door de Europese atletiekfederatie. In 2021 won Sifan Hassan, vorig jaar kreeg Femke Bol de titel.

Voor Bol was het wederom een succesvol jaar. Ze werd in Boedapest wereldkampioen op de 400 meter horden en won goud met de estafetteploeg op de 4x400 meter. Daarnaast won de Amersfoortse ook voor het derde jaar op rij in de finale van de Diamond League.

Bekijk hier de prestaties van Bol en Hassan van dit seizoen: