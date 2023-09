Mogelijk volle containers in groot deel Randstad door brand bij afvalverwerker

De brand ontstond gisterochtend in een loods van AVR waar huisvuil wordt verbrand. De brandweer meldde gisteren aan het einde van de middag dat de brand onder controle was, maar dat bleek rond 23.00 uur toch niet het geval. Vandaag is de brandweer al de hele dag druk met blussen, en volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zou het nog dagen kunnen duren.

Inwoners van Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en andere gemeenten in Zuid-West Nederland kunnen de gevolgen gaan merken, want AVR verwerkt normaal gesproken het restafval uit deze gemeenten. Rotterdammers moeten volgens de gemeente volgende week al rekening houden met volle wijkcontainers die later worden geleegd.

De brand bij de Rotterdamse afvalverwerker AVR heeft mogelijk grote gevolgen voor de afvalverwerking in delen van Nederland. De verwachting is dat AVR een aantal weken stilligt, meldde de gemeente Rotterdam vanmiddag.

AVR zoekt samen met de gemeenten naar andere locaties om het vuilnis te verwerken of plekken om het op te slaan. "Wij zijn een van de grootste verwerkers van Nederland, dus er is niet zomaar één verwerker die alles van ons kan overnemen", zegt AVR-woordvoerder Lars Walder. "We gaan van dag tot dag kijken: waar kunnen we wat kwijt, maar er is niet vandaag of morgen een structurele oplossing."

Lachgascilinders

Vorig jaar verwerkte AVR zo'n 724 miljoen kilo huishoudelijk restafval. Niet alleen Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden laten hun afval door AVR verwerken. Ook Voorschoten, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude, alle gemeenten in Zeeland en nog veel gemeenten in de omgeving van Rotterdam doen dat.

Nu moet veel van dat afval naar andere plekken. Dat is niet makkelijk, zegt Walder, mede door lachgascilinders in het vuilnis. In de afvaloven kunnen die cilinders ontploffingen veroorzaken, en dat kan gepaard gaan met een steekvlam. "Soms moet de oven dan een aantal uur stilgelegd worden."

Om dat te voorkomen, laten veel afvalcentrales het vuilnis buiten storten om het te doorzoeken op cilinders voordat het de oven ingaat. "Veel terreinen liggen hierdoor voller dan normaal."

Gevolgen grote steden

De gemeente Rotterdam kan tot en met morgen nog gewoon afval storten bij AVR, maar de gemeente is gevraagd vanaf zondag minder aan te leveren. "We zullen daarmee starten door alleen de ondergrondse restafvalcontainers te legen die het volst zijn", laat een woordvoerder weten.

Mogelijk moet Rotterdam op alternatieve locaties gaan storten. Alle kliko's zullen worden geleegd. Ook de wijkcontainers voor papier, glas en textiel zullen zoals gewoonlijk worden leeggehaald, zegt de gemeente, maar dat geldt dus niet voor de wijkcontainers met restafval.

Ook Den Haag is door AVR gevraagd om de aanvoer van restafval te beperken. "We kijken naar de mogelijkheden, maar ik kan nu nog niet zeggen wat die zijn", zegt een woordvoerder. "We staan in nauw contact met AVR over alternatieve oplossingen."

Ook voor het restafval uit Utrecht wordt gekeken naar vervangende locaties, zegt een woordvoerder. "We zoeken nu uit wat het logistiek betekent voor de komende tijd."

Geen eieren eten

Vanwege roetdeeltjes die vrijkomen bij de brand, raadt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bewoners in de omgeving van de brandende afvalcentrale aan om geen eieren van eigen land te eten. Ook krijgen mensen het advies om zelf geteelde groente en fruit eerst goed te wassen of te schillen. Boeren in de omgeving wordt aangeraden dieren in de stal of in hokken binnen te zetten.

De veiligheidsregio voert metingen uit om vast te stellen of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand. "Er kunnen roetdeeltjes neerdalen vanuit de rook. In het laboratorium wordt onderzocht welke stoffen hierin zitten. Dit duurt enkele dagen", aldus de veiligheidsregio.