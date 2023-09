Zeven agenten lichtgewond bij ongeregeldheden rond wedstrijd Ajax-Marseille

Bij ongeregeldheden rond de wedstrijd Ajax-Olympique Marseille in Amsterdam zijn gisteravond zeven agenten lichtgewond geraakt. Bij de Johan Cruijff Arena moest de Mobiele Eenheid (ME) meerdere keren ingrijpen.

Er werd door Ajax-fans onder meer met zwaar vuurwerk en stoelen gegooid naar de agenten bij het stadion. De politie spreekt van een "korte grimmige fase". Meerdere agenten liepen brandwonden en gehoorbeschadiging op. Eén agent is in zijn gezicht geslagen. De agenten hebben hun dienst afgemaakt en hebben daarna medische hulp gekregen. Alle agenten hebben aangifte gedaan.

Aanhoudingen in binnenstad

In de Amsterdamse binnenstad was het relatief rustiger. Dat kwam volgens de politie vooral door de massale aanwezigheid van agenten. Er werden bij en in de buurt van supporters van Olympique Marseille meerdere slag- en steekwapens gevonden.

Zes mensen werden hiervoor aangehouden. Zes andere supporters werden aangehouden voor het overtreden van de algemene plaatselijke verordening. Wat zij precies hebben gedaan, zegt de politie niet. In totaal werden rond de wedstrijd "ruim twintig" mensen aangehouden, meldt de politie. De politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties zullen volgen.

De recherche doet onderzoek naar de personen die gisteren verantwoordelijk waren voor het letsel bij de agenten. De politie noemt het verwonden van agenten "een onacceptabele situatie".

Veiligheidsrisicogebied

Tussen 10.00 uur en 22.00 uur was een deel van de binnenstad en het gebied rond de Arena door de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) aangewezen als zogenoemd veiligheidsrisicogebied. In dit soort gebieden kan de politie onder meer preventief fouilleren. Het instellen van dit soort gebieden gebeurt vaker rond voetbalwedstrijden.

Een van de redenen voor het instellen van het veiligheidsrisicogebied was dat de politie in 2019 bij een wedstrijd tussen Ajax en Marseille in Amsterdam een bus met supporters controleerde waarbij ook wapens werden gevonden. Toen werden dertig mensen aangehouden.

De wedstrijd in Amsterdam eindigde in een 3-3-gelijkspel. Ajax speelt in de groepsfase van de Europa League, het op een na belangrijkste Europese voetbaltoernooi voor clubs. Op 30 november speelt de Amsterdamse club opnieuw tegen Olympique Marseille. Dan in de Franse stad.