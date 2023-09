Inleverpremie voor lachgastanks in Amsterdam gehalveerd vanwege groot succes

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam halveert het bedrag dat mensen krijgen per ingeleverde lachgascilinder. De afvalverwerker riep vorige week een regeling in het leven waarbij mensen die de cilinders inleveren tien euro per tank krijgen. Sindsdien zijn al 1500 cilinders ingeleverd.

Om te voorkomen dat het geld voor deze regeling te snel opraakt, heeft de afvalverwerker ervoor gekozen om minder geld uit te keren per ingeleverde cilinder.

Ontploffingen

Sinds januari is lachgas verboden waardoor op de tanks geen statiegeld meer zit. Hierdoor belandden ze vaker in het restafval, schrijft NH Nieuws. In de verbrandingsoven kunnen de tanks ontploffen wat tot schade aan de ovens en tot gevaarlijke situaties voor het personeel kan leiden.

"Het gebeurt dagelijks dat er ontploffingen plaatsvinden in de installaties. We hebben ongeveer dertig keer per week een ontploffing, waardoor we de hele ketel stop moeten zetten", zegt Mark Hagoort van het afvalbedrijf.

"Geld ligt op straat"

Het inleverpunt moet soelaas brengen. "Ik woon zelf in Slotermeer en als je daar de plekken weet, ligt het geld op straat", zegt een man die tanks inlevert tegen AT5.

"Het is leuk meegenomen. Ik ruim de buurt op en zie ze regelmatig liggen. Ik bewaarde ze in de garage maar nu heb ik zestig euro. Mooie oplossing", zegt een ander.

Door de inleverpremie te halveren, hoopt de afvalverwerker mensen die van buiten de regio tanks inleveren, te ontmoedigen: "We betalen naast de inleverpremie ook nog de kosten om de cilinders te recyclen. Toch is dat vele malen goedkoper dan de reparaties aan de ketels", zegt Hagoort.

De cilinders worden verwerkt in Zeeland. Hoe lang het inleverpunt openblijft, is niet bekend. AEB hoopt dat de regering een structurele oplossing voor het probleem biedt.

Of door de regeling ook echt minder lachgascilinders bij het restafval komen, moet nog blijken. "Afval wordt eerst opgeslagen voordat het de oven ingaat. Het is dus nog te vroeg voor conclusies, maar de eerste signalen zijn voorzichtig positief".