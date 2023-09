Democratische senator Menendez in de VS aangeklaagd voor omkoping

Een Amerikaanse senator is aangeklaagd voor omkoping. De Democraat Robert Menendez en zijn vrouw worden ervan verdacht dat ze in ruil voor informatie duizenden dollars en goud hebben aangenomen van drie zakenmannen.

Bij een huiszoeking is voor bijna 100.000 dollar aan goud en voor 480.000 dollar cash gevonden, zeggen federale aanklagers. Tegen zowel de senator als zijn vrouw zijn drie aanklachten ingediend.

Menendez en zijn vrouw ontkennen dat ze schuldig zijn. In een eerste reactie spreekt de Democratische senator over een lastercampagne en zegt hij dat hij zich "niet zal laten afleiden" van zijn werk in het Senaat.

Egyptische overheid betrokken

Menendez is sinds 2006 senator van de staat New Jersey. Ook is hij voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandrelaties. Volgens de aanklagers is de Egyptische overheid betrokken bij het corruptieschandaal.

Een van de drie zakenmannen, Wael Hana, zou ontmoetingen hebben geregeld tussen Menendez en Egyptische ambtenaren. Daarbij zou Menendez informatie over plannen voor Amerikaanse hulp aan het Egyptische leger hebben gegeven. In ruil daarvoor zette Hana de vrouw van Menendez op de loonlijst van zijn bedrijf. Hana en de twee andere zakenmannen zijn ook aangeklaagd.

Eerder al verdacht

Zes jaar geleden werd Menendez ook al aangeklaagd vanwege corruptie. Hij werd ervan verdacht dat hij grote cadeaus en campagnegeld van een oogarts in Florida had aangenomen. Een jury werd het niet eens over een oordeel, en de senator ging vrijuit. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat een zittende senator in twee verschillende zaken wordt aangeklaagd, schrijft persbureau AP.