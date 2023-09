Nederlandse jongen geeft zich aan voor dodelijke steekpartij Antwerpen

Een 17-jarige Nederlander heeft zichzelf in Antwerpen aangegeven voor de dodelijke steekpartij van afgelopen weekend. Hij is opgepakt en de rechter beslist vandaag of hij in een gesloten instelling wordt geplaatst.

Afgelopen weekend overleed een 20-jarige Nederlander nadat hij was neergestoken voor een Antwerpse discotheek. In de vroege ochtend mondde een vechtpartij uit in een steekpartij. Naast het 20-jarige slachtoffer raakte nog een jonge man gewond door messteken.

Hoewel zowel het slachtoffer als de dader Nederlands zijn, wordt de zaak vooralsnog in België behandeld.

'Niet bewust gestoken'

De 17-jarige verdachte meldde zich gisteravond zelf bij de Antwerpse politie. "Hij zei daarbij dat hij niet bewust gestoken heeft," zegt een woordvoerder van het Parket Antwerpen. "Maar er zijn wel ernstige verwondingen, dus we moeten gaan kijken of dat klopt."

De jongen wordt op basis van zijn verklaring verdacht van doodslag en is om die reden ook voorgeleid aan de jeugdrechter, met het verzoek om hem in een gesloten inrichting te plaatsen.

Zondag werden er al zeven mensen, een Belg en zes Nederlanders, verhoord in deze zaak. Zij bleken niet betrokken te zijn geweest bij de steekpartij en werden na verhoor vrijgelaten.