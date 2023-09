Slot over de Klassieker: 'Ajax-uit nog steeds de moeilijkste wedstrijd'

Feyenoord is aanstaande zondag de favoriet in de Klassieker. Toch benadrukt trainer Arne Slot vrijdag op de persconferentie dat Ajax over genoeg individuele kwaliteiten beschikt om het de Rotterdammers moeilijk te maken. "De meeste mensen zullen vinden dat ze beter kunnen, maar het zegt ook veel dat je in een mindere vorm toch zoveel kansen creëert", blikt Slot terug op de Europese wedstrijd van Ajax tegen Marseille (3-3). "Wij spelen altijd om te winnen. Proberen altijd zelf de overwinning op te halen", gaat Slot verder. "Dat zullen we zondag ook weer op onze manier trachten te doen. Maar we hebben ook met een tegenstander te maken die er ook wat tegenover wil zetten." Trauner ziek, Ueda traint weer Luka Ivanusec viel geblesseerd uit in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic. Slot wil nog niet vertellen wie de geblesseerde Kroaat zal vervangen tegen Ajax. Feyenoord heeft "opties voldoende" op de flanken, volgens Slot.

Ayase Ueda liep anderhalve week geleden een spierblessure op. De verwachting was dat de spits een aantal weken rust moest houden. Maar Ueda heeft de training inmiddels hervat en lijkt nagenoeg klaar voor een rentree. "Hij heeft net voor het eerst voluit meegetraind", zei Slot. "We moeten zaterdag een verstandige beslissing nemen. Want er komt ook een uitwedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League aan. En dan is Santiago Giménez nog geschorst." Gernot Trauner ontbrak op de training van vrijdag, hij is ziek. Slot verwacht dat hij er zondag gewoon weer bij is. 'Moeilijkste uitwedstrijd' Ajax verkeert in een moeilijke periode. Begrijpelijk volgens Slot, want het kost tijd om nieuwe spelers in te passen. "Vanuit de opbouw is het lastig als er achterin veel nieuwe namen staan, dan heb je misschien meer moeite."

Ajax - Feyenoord bij NOS De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord is zondag vanaf 14.30 uur te volgen via een liveblog op NOS.nl of in de NOS-app. Op NPO Radio 1 wordt de wedstrijd verslagen in Langs de Lijn. Kort na de wedstrijd is een samenvatting van het duel online te zien. Een uitgebreide samenvatting van Ajax-Feyenoord volgt vanaf 19.00 uur op NPO 1 in Studio Sport Eredivisie.