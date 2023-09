GoFundMe betaalt donateurs terug na leugen van pokeraar over ongeneselijke ziekte

GoFundMe gaat voor duizenden euro's aan donaties terugbetalen aan donateurs nadat een Amerikaanse pokerspeler onder valse voorwendselen bij hen geld had opgehaald. De man, een amateurspeler, zei donaties nodig te hebben om zich in te kunnen kopen bij het World Series of Poker-toernooi. Om geld op te halen loog hij dat hij ernstig ziek was.

De winnaar van het toernooi, het WK voor pokeraars, kan rekenen op 11,3 miljoen euro aan prijzengeld. Maar wie mee wil doen aan het prestigieuze pokertoernooi in Las Vegas moet voor 10.000 dollar aan inschrijvingsgeld betalen.

Via het crowdfundingsplatform wist de 37-jarige man uit de Amerikaanse staat Californië, Rob Mercer, tussen de 30.000 en 50.000 dollar op te halen bij gulle gevers. Hij deed dat door in zijn oproep op GoFundMe te zeggen dat hij leed aan een vergevorderd stadium van darmkanker en dat deelnemen aan het toernooi zijn laatste wens was.

Onder meer een chronisch zieke donateur - eveneens een pokeraar - doneerde een paar duizend euro. Via een sponsor wist Mercer daarnaast een verblijf in een luxueus hotel in Las Vegas te regelen.

Gisteren gaf Mercer publiekelijk toe gelogen te hebben over zijn ziekte. "Het spijt me, ik had eerlijk moeten zijn over mijn situatie", zei hij tegen een lokale krant. Inmiddels heeft GoFundMe hem van het platform verbannen.

Mercer zelf is overigens niet van plan de donateurs terug te betalen, zei hij. Hij gelooft dat hij wel degelijk lijdt aan een vorm van kanker, Hij zou borstkanker hebben, maar is niet gediagnosticeerd.