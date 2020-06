Benauwde zege bij hekkensluiter maakt Real Madrid weer koploper

Real Madrid heeft de leiding in de Spaanse competitie overgenomen van FC Barcelona. Door een zuinige 1-0 overwinning op hekkensluiter Espanyol staat 'de Koninklijke' nu twee punten voor op concurrent Barcelona, dat zaterdag punten verspeelde tegen Celta de Vigo (2-2).

Na een sterk begin van Espanyol, waarbij Real-doelman Thibaut Courtois bij inzetten van Adrián Embarba en Marc Roca alert moest zijn, kreeg Real een overwicht. Nadat Sergio Ramos, Karim Benzema, Casemiro en Eden Hazard kansen hadden gemist, opende uitblinker Casemiro kort voor rust de score na een subliem hakje van Benzema, door de benen van tegenstander Bernardo Espinosa.

Real domineerde na de pauze, maar grote kansen bleven uit en dus mocht Espanyol hopen op een toevalstreffer. Die viel niet, al zorgden David López met een schot en Espinosa met een kopbal voor dreiging.

De zege was voor Real de zesde op rij, de beste serie in drie jaar tijd. Bovendien heeft de koploper nu al drie punten meer dan in het volledige voorgaande seizoen. Er zijn nog zes speelrondes te gaan in de Spaanse competitie.