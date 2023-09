Leeuwenwelpje gevonden langs kant van de weg in Servië

In Servië is een leeuwenwelpje van slechts een paar maanden oud langs de kant van de weg gevonden. Het vrouwelijke welpje zwierf aan de randen van de noordelijke stad Subotica, vlak bij de grens met Hongarije.

De politie heeft de jonge leeuwin naar de dierentuin Palic Zoo in de buurt van Subotica gebracht, waar ze wordt verzorgd. "Ze is in een behoorlijke slechte conditie en ondervoed. Het is lastig vast te stellen hoe oud het welpje precies is, maar we denken dat het vier à vijf maanden oud is", zegt Sonja Mandic, directeur van de dierentuin, tegen een lokale nieuwssite.

Aaien en op de foto

Een inwoner van Subotica vond het dier langs de weg, waarna er meer inwoners op afkwamen. Omdat het jonge welpje niet bang bleek te zijn, maakten ze van de gelegenheid gebruik om het dier te aaien en ermee op de foto te gaan.

Het is onduidelijk waar het dier vandaan komt. Het welpje verblijft tijdelijk in de Palic Zoo totdat er een permanente plek voor is gevonden.

Bekijk hieronder beelden van de vondst van het kleine welpje: