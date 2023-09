Dramatische Europese avond voor AZ: verlies bij Zrinjski na 3-0 voorsprong

AZ heeft zich in de eerste groepswedstrijd in de Conference League geblameerd. De formatie van trainer Pascal Jansen leidde bij Zrinjski Mostar halverwege met 3-0, maar was in de tweede helft geen schim van zichzelf. De Bosniërs scoorden daarin liefst vier keer: 4-3.

De in de eredivisie nog foutloze Alkmaarders, twaalf punten uit vier duels, maakten zo een desastreuze start in groep E. Daarin versloeg Legia Warschau het Engelse Aston Villa met 3-2. AZ ontvangt de Polen op donderdag 5 oktober.

Zrinjski Mostar, de voormalige club van de Kroatische voetbalicoon Luka Modric, had voor rust veel te veel ontzag voor AZ. Dat resulteerde in liefst drie tegengoals. Myron van Brederode opende na tien minuten de score, nadat Mayckel Lahdo hem in stelling had gebracht.