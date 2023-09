'Amerikaanse Nobelprijs' voor kankeronderzoeker Piet Borst

Piet Borst, emeritus hoogleraar klinische biochemie en moleculaire biologie aan de Universiteit van Amsterdam, krijgt de Lasker Award. Die prestigieuze Amerikaanse prijs is bestemd voor mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan medische wetenschap en de volksgezondheid.

De Lasker Award wordt gezien als het Amerikaanse equivalent van de Nobelprijs. De jury kent de prijs toe aan Borst (89) "voor zijn uitzonderlijke 50-jarige carrière van wetenschappelijke ontdekkingen, mentorschap en leiderschap".

Borst deed ontdekkingen op het gebied van de parasitologie en oncologie. Hij onderzocht onder meer hoe kankercellen resistent worden tegen chemotherapie.

Ook was hij wetenschappelijk directeur van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. De jury van de Lasker Award stelt dat het aan hem te danken is dat het NKI uitgroeide tot internationaal toonaangevend onderzoekscentrum.

Niet op gerekend

Borst vindt de toekenning van de prijs "ontzettend leuk" en "een hele eer", zegt hij tegen NRC, de krant waarvoor hij meer dan twintig jaar columns schreef. Hij had er niet op gerekend. "Ik wist niet eens dat de prijs ook aan mensen buiten Amerika wordt uitgereikt."

Met de prijs is 250.000 dollar gemoeid. In 2002 kreeg de Nederlands-Amerikaanse Pim Kolff, uitvinder van de kunstnier en het kunsthart, de onderscheiding.