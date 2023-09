351 alleenreizende minderjarigen in opvang Ter Apel, zeven maal te veel

Opnieuw barst de opvang voor alleenreizende minderjarige asielzoekers (amv'ers) in Ter Apel uit zijn voegen. In de nacht van woensdag op donderdag verbleven 351 jongeren op het terrein, bevestigt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Dat is bijna zeven keer meer dan de bedoeling is; formeel gezien is er voor 55 amv'ers plek in het aanmeldcentrum. Zij verblijven in een apart gedeelte op het terrein, met extra begeleiding en beveiliging.

Afgelopen nacht zijn jongeren overgeplaatst naar de volwassenenopvang met extra beveiligers, laat een woordvoerder van het COA weten. "We zoeken naar allerlei mogelijkheden om die kinderen toch een plek te geven. We willen natuurlijk gelijk begeleiding geven, maar dit is een noodoplossing dus die begeleiding is er nog niet."

Ongeluk in slow motion

Het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers neemt al een paar jaar toe. In het eerste halfjaar van 2023 vroegen er veel meer asiel aan (1852) dan in de eerste zes maanden van 2022 (1198).

In maart deden het COA en voogdijorganisatie Nidos - verantwoordelijk voor de begeleiding van jongeren - een oproep voor meer opvangplekken. Die oproep werd in juni herhaald.

Vorig jaar stuurde demissionaire staatssecretaris Van der Burg van Asiel en Migratie al een brandbrief aan gemeenten. Op het verzoek om duurzame opvangplekken reageerde welgeteld één gemeente.

Woensdag is er overleg geweest tussen COA-bestuurders en Van den Burg. Daarin zei de staatssecretaris dat er voorrang moet worden gegeven aan amv'ers en ouders met kinderen. Asielzoekers zonder kinderen en alleenreizende mannen moeten desnoods op stoelen slapen.

Opvanglocaties gaan open

Vandaag worden opnieuw 41 alleenreizende jongeren in het aanmeldcentrum verwacht. Of en waar ze een plek kunnen vinden, is nog onduidelijk, zeg het COA.

Unicef Nederland vreest dat er opnieuw kinderen op stoelen moeten slapen. "Alle medewerkers doen hun uiterste best, maar de druk is gigantisch doordat er geen nieuwe locaties worden geopend. Kinderen missen structuur, dwalen op het terrein en missen voldoende persoonlijke aandacht," volgens de kinderrechtenorganisatie,

Op 1 oktober gaat een aantal opvanglocaties weer open, omdat het festivalseizoen afloopt. Van der Burg hoopt dat daarmee de druk van de ketel kan worden gehaald.

Gemeenten bang voor overlast

Het aantal jongeren dat asiel aanvraagt is niet hoger dan verwacht. Aan het eind van de zomer is het gebruikelijk dat er meer mensen asiel aanvragen in Ter Apel. Dat geldt ook voor jongeren. Tussen 21 augustus en 21 september kwamen er 805 alleenreizende minderjarigen in Ter Apel aan; ter vergelijking: in de wintermaanden vroegen ongeveer 200 jongeren asiel aan in een maand.

De vraag is waarom het maar niet wil lukken met die extra opvangplekken. "We hebben maanden geleden een oproep gedaan en er komt weinig van terug," zegt een woordvoerder van het COA. "De redenen zullen divers zijn. Het heeft ook te maken met het beeld dat gemeenten hebben van jongeren. Bij sommige inwoners van gemeenten bestaat toch een vooroordeel dat deze groep overlast geeft. In praktijk blijkt dit heel erg mee te vallen", aldus het COA.