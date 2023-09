Mediatycoon Rupert Murdoch (92) met pensioen bij Fox News en News Corp

Rupert Murdoch treedt terug als topman van de door hem opgerichte mediabedrijven Fox News en News Corp. De 92-jarige mediatycoon gaat met pensioen en laat de dagelijkse leiding van zijn imperium over aan zijn oudste zoon Lachlan Murdoch, laat Fox News in een verklaring weten.

Murdoch blijft als 'emeritus voorzitter' wel betrokken bij de mediabedrijven. "We zijn heel dankbaar (...) en weten dat hij waardevol advies zal blijven geven aan beide ondernemingen", aldus zijn zoon Lachlan.

In een brief aan medewerkers, die de BBC in handen heeft, schrijft Rupert Murdoch dat Fox News en News Corp in goede conditie verkeren. "Net als ik", voegt hij daaraan toe. "We hebben alle reden om optimistisch te zijn over de komende jaren - ik ben het in ieder geval, en ik reken erop dat ik er ben om er een rol in te spelen."

Murdoch schrijft dat er in het medialandschap meer kansen dan problemen zijn. "Maar het gevecht om de vrijheid van meningsuiting en uiteindelijk de vrijheid om te denken wat je wil is nog nooit zo hevig geweest."

Republikeins bastion

De in Australië geboren Murdoch bouwde zijn imperium in de afgelopen zeventig jaar op. Hij begon met een kleine krant in zijn moederland. Al snel werd hij internationaal actief en in 1985 verkreeg hij ook de Amerikaanse nationaliteit.

In 1996 lanceerde hij Fox News Channel in de Verenigde Staten, dat de concurrentie bleek aan te kunnen met grote bestaande nieuwszenders als ABC, CBS en NBC. Fox News werd een bastion voor Republikeinse kopstukken en meningen, niet in de laatste plaats voor Donald Trump, de Amerikaanse president tussen 2017 en 2021.

Onder het moederbedrijf van Fox vallen ook diverse televisiekanalen voor sport en entertainment. News Corp is op zijn beurt eigenaar van grote kranten als The Wall Street Journal en New York Post in de VS, en The Times, Sunday Times en The Sun in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf heeft ook persbureau Dow Jones, de Australische nieuwszender Sky News, uitgever HarperCollins en diverse andere redactionele en commerciële platforms in handen.

News of the World-affaire

Ruim tien jaar geleden vertrok Murdoch al uit het bestuur van een aantal van zijn Britse bedrijven, daarmee afstand nemend van de Britse kranten in zijn imperium.

Dat besluit volgde op het schandaal bij zijn roddelblad News of the World. Medewerkers luisterden beroemdheden, politici en leden van de Britse koninklijke familie af door telefoons te hacken. Ook journalisten van The Sun zouden er dergelijke praktijken op hebben nagehouden. News of the World werd in 2011 door Murdoch opgedoekt.