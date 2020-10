Oppermachtige Ferrand-Prévot prolongeert wereldtitel mountainbike

Ferrand-Prévot oppermachtig op WK mountainbike - NOS

Pauline Ferrand-Prévot heeft op overtuigende wijze haar wereldtitel mountainbike geprolongeerd. De Franse wielrenster was bij het wereldkampioenschap in het Oostenrijkse Leogang een klasse apart en fietste ongestoord naar haar derde wereldtitel op de mountainbike. De titelverdedigster had een goede start en ging na de eerste ronde al alleen aan de leiding met een voorsprong van bijna een minuut op Rebecca McConnell uit Australië. Die voorsprong bouwde de 28-jarige Ferrand-Prévot langzaam uit en halverwege de race lag ze ruim twee minuten voor.

Na vijf rondes van 5,75 kilometer kwam Ferrand-Prévot met een voorsprong van bijna drie minuten als terechte winnares over de streep. "Dit had ik zeker niet verwacht", vertelde ze na afloop. "Mijn voorsprong kwam natuurlijk wel goed uit. Ik hoefde me minder zorgen te maken, daardoor kon ik rustig blijven en een strak tempo aanhouden. Geweldig om weer een jaar in de regenboogtrui te rijden." Strijd om zilver en brons Spannend werd de wedstrijd daardoor nooit, behalve dan de strijd om de zilveren en bronzen medaille. McConnell, vorig jaar goed voor het brons, lag lang op koers voor zilver, maar in de laatste ronde kreeg ze concurrentie van Eva Lechner uit Italië. Lechner en McConnell streden in het slot van de race om de overgebleven medailles. De Australische McConnell leek het zilver te veroveren, maar in de eindsprint werd ze op de streep nog geklopt door Lechner.

Voor Anne Terpstra, die eind maart het coronavirus opliep en twee maanden lang veel klachten had, eindigde de wedstrijd in een teleurstelling. De 29-jarige Nederlands kampioene, die vorig jaar net naast een medaille greep, moest al in de tweede ronde afhaken. Anne Tauber, de andere Nederlandse mountainbikester die in actie kwam in Leogang, kwam als 21ste over de streep.