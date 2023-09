Frankrijk verrast bij gemengde ploegentijdrit, Nederland mist EK-brons maar net

Op de EK wielrennen in Drenthe is het goud bij de gemengde ploegentijdrit opgeëist door Frankrijk in een tijd van 44.23. Achter nummer twee Italië streed het Nederlandse zestal met Duitsland om het brons, maar het podium werd op ruim een seconde gemist.

Halverwege, na 19,4 kilometer, hadden de Italiaanse mannen (Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Eduardo Affini) een gat geslagen met de rest. Frankrijk kwam als tweede door, gevolgd door de Duitsers.

De Nederlandse ploeg, met Daan Hoole, Sjoerd Bax, Jos van Emden, zat heel kort achter Duitsland. Aan Riejanne Markus, Loes Adegeest en Shirin van Anrooij was het vervolgens de taak om in en rond Emmen het verschil te maken.

Bekijk hieronder reacties van Riejanne Markus en bondscoaches Koos Moerenhout en Loes Gunnewijk.