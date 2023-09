'Wonderhuis' in rampgebied in Derna fascineert Libiërs

Arabische media noemen het een 'wonderhuis': in de Libische stad Derna staat een witte villa te midden van een dikke laag modder in een totaal verwoeste omgeving fier overeind.

"Deze foto maakt me blij en tegelijkertijd ook verdrietig", schrijft een Libische vrouw op Facebook. Anderen vragen zich af hoe het huis kon blijven staan, terwijl alles eromheen werd verwoest door een modderstroom.

"Is dit niet gefotoshopt?", vraagt een Libiër. 'Waar is de modder aan de muur?' Er staan in het gebied nog meer gebouwen overeind, maar die zijn vaak beschadigd en zitten onder de modder. Deze witte villa is schoon en onaangetast.

Satellietbeelden

De lokale journalist Waleed Al-Taleb liet zaterdag een drone vliegen boven Derna "om de beelden met de wereld te delen", zei hij tegen Al Jazeera. Op zijn Facebook-pagina plaatste hij tientallen luchtfoto's van de ravage in de stad. Op een van die beelden staat het grote huis dat de overstroming moeiteloos heeft doorstaan.

Het 'wonderhuis' is ook te zien op satellietbeelden die persbureau Reuters na de ramp heeft gepubliceerd. De villa werd in 2016 gebouwd op nog geen 400 meter afstand van de Middellandse zee. Een lokale imam zou de eigenaar zijn.