OM eist jaar jeugddetentie voor doodsteken snackbarhouder

Het Openbaar Ministerie wil dat het 15-jarige meisje dat ervan wordt verdacht een Haagse snackbareigenaar te hebben doodgestoken, een jaar jeugddetentie krijgt opgelegd. Dat is de maximale straf voor een verdachte onder de 16 jaar. Daarnaast wil het OM dat ze jeugd-tbs krijgt opgelegd.

Het OM verdenkt haar van doodslag en openlijke geweldpleging op de snackbareigenaar, bleek vandaag tijdens een zitting in de rechtbank van Den Haag, die achter gesloten deuren plaatsvond. De man werd afgelopen januari doodgestoken op straat in het bijzijn van zijn vrouw.

Volgens de officier van justitie handelde het meisje niet alleen: ook haar 17-jarige broer en een meisje van 17 zouden bij de aanval betrokken zijn geweest.

Tegen de jongen eist het OM tien maanden jeugddetentie, jeugd-tbs en een taakstraf van 80 uur. Tegen het 17-jarige meisje is nog geen strafeis uitgesproken. Tegen haar loopt nog een andere zaak: justitie verdenkt haar van het neersteken van de ex van haar moeder in 2022.

Het OM benadrukt dat de drie verdachten minderjarig zijn en daarom volgens het jeugdstrafrecht worden berecht. Dat betekent dat ze maximaal 24 maanden jeugddetentie opgelegd kunnen krijgen, en kinderen onder de 16 jaar maximaal 12 maanden.

Neergestoken op straat

De steekpartij was eind januari rond 21.00 uur in de Haagse Houtwijk. Volgens het OM had het echtpaar net hun snackbar afgesloten toen ze op straat werden aangevallen door de tieners. De twee meisjes zouden de man en vrouw hebben geschopt en geslagen; de 17-jarige jongen zou zich iets later met de vechtpartij hebben bemoeid.

De 39-jarige man bleek een steekwond op de borst en twee steekwonden op zijn rug te hebben opgelopen. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en kwam even later in het ziekenhuis te overlijden. De steekpartij maakte veel los in de Haagse wijk. Honderden mensen liepen mee met een stille tocht. Daarnaast werd met een inzamelingsactie voor de weduwe meer dan 110.000 euro opgehaald.