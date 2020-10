Miljoenen illegale sigaretten in beslag genomen in Vianen

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) ruim tien miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Er werden ook verpakkingen voor shag gevonden. Er is niemand aangehouden.

De sigaretten en verpakkingen werden gisteren na samenwerking met de Belgische en Nederlandse douane in een loods gevonden. Volgens RTV Utrecht staat de loods in Vianen.

De sigaretten waren verpakt in dozen, bedoeld voor transport. Als de sigaretten op de Nederlandse markt terecht waren gekomen, zou een bedrag van zo'n 3 miljoen euro aan accijns zijn ontdoken, meldt de FIOD.

Alle sigaretten en verpakkingen worden vernietigd.