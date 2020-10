Hülkenberg vervangt zieke Stroll op Nürburgring

Uiteindelijk kwamen er zaterdag negentien coureurs in actie op de Nürburgring, want Racing Point-coureur Lance Stroll bleef noodgedwongen binnen. De Canadees voelde zich volgens zijn team "niet zo lekker" en werd zodoende aan de kant gehouden. Het is niet duidelijk of Stroll besmet is met het coronavirus. Hij testte eerder deze week nog negatief voor Covid-19.

De Formule 1-wagens racen zondag over het circuit van de Nürburgring. De race begint om 14.10 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en via de app. Op NPO Radio 1 zijn er flitsen in Langs de Lijn. Een samenvatting is later op de middag te zien in de uitzending van Studio Sport op NPO 1.