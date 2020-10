Roeister Carline Bouw (35) ziet geen perspectief meer en stopt ermee

Roeister Carline Bouw stopt ermee. De winnares van olympisch brons (Londen 2012) en zilver (Rio de Janeiro 2016) ziet het niet zitten om nog een gooi te doen naar de Spelen van Tokio.

Bouw slaagde er zaterdag bij de EK in Poznan niet in om de finale te halen in de vrouwen-twee-zonder en maakte direct na de race haar beslissing bekend.

Geen perspectief

De 35-jarige Bouw werd na de Spelen van Rio moeder van een dochter en kampte daarna met veel fysieke tegenslag. Ze viel van de trap, hield daar een hernia aan over en kende vervolgens een moeizame revalidatie.