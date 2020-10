Burgemeester een jaar na Ruinerwold: 'Gesprek met kinderen deed me goed'

Op maandag 14 oktober 2019 deed de politie een inval in de afgelegen boerderij aan de Buitenhuizerweg. Er woonden een vader en zes van zijn kinderen, van tussen de 18 en 25 jaar. De dag daarvoor had de oudste van de kinderen zich voor de derde keer gemeld bij een plaatselijk eetcafé. Hij had er om hulp gevraagd, waarop de politie werd ingeschakeld.

Het is bijna een jaar geleden dat op een boerderij in Ruinerwold een gezin werd ontdekt dat zich daar al negen jaar verborgen hield. Nergens stond de familie geregistreerd. Burgemeester Roger de Groot van De Wolden wist niet wat hem overkwam. Vanuit de hele wereld stortte de pers zich op het verhaal en op hem. Hij vertelt erover tegen RTV Drenthe .

Iedereen vroeg zich af; hebben we hier wat gemist? Wat hadden we beter of anders moeten doen?

In het begin was nog veel onduidelijk. Ook de burgemeester wist weinig. "Als dan de hele wereldpers je wil spreken, is dat heel lastig. Want als je niet zoveel te vertellen hebt, moet je ook niet te veel in beeld zijn. Dat was niet in het belang van de omgeving en de betrokkenen."

Hij maakte zich vooral zorgen over de kinderen uit het gezin en buurtbewoners. "Die buren wisten niet wat hen overkwam. Iedereen vroeg zich af; hebben we hier wat gemist? Wat hadden we beter of anders moeten doen?" Achteraf is daar nog meerdere keren over gesproken. "Dat met elkaar delen, was belangrijk."

De kinderen waren prioriteit. Er moest goede zorg en veilig onderdak voor ze worden gevonden. "En ook vooral zorgen dat ze veilig buiten de media bleven." Dat is volgens hem goed gelukt.

Camera's en beveiliging

Ook de boerderij waar het gezin had gewoond was een punt van aandacht. Er kwamen veel journalisten en andere nieuwsgierigen naartoe. "In overleg met de politie kwamen er al snel camera's en beveiliging." Er moest worden voorkomen dat er mensen naar binnen gingen. "Het was een plaats delict."

Zelf is De Groot nooit in de boerderij geweest, zegt hij. "Kijken hoeft ook niet. Ik ben goed geïnformeerd over de situatie die daar aangetroffen is. Ik weet ongeveer hoe het er van binnen uitzag."