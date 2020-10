Kopgroep in Giro pakt 10 minuten op het vlakke, maar begint nu met klimmen

Het nieuws vandaag in de wielerwereld is natuurlijk de coronabesmetting van Simon Yates. Het Vlaamse Sporza voelde Jos van Emden vanochtend aan de tand (achter een mondkapje uiteraard): "Ow, dat is klote", reproduceert Van Emden de reactie in de ploegbus van Jumbo-Visma. "We kunnen er nu weinig aan doen, maar het laat wel zien dat het nog overal is."

Helemaal gerust is Van Emden niet. "Italië doet het wel heel goed als je ziet hoe ze er hier mee omgaan. Maar in het eerste hotel waar we verbleven, kwamen ook andere mensen. Ik weet niet hoe het bij Mitchelton-Scott was, maar als ik zie naar ons, dan zat ook de hele politiekaravaan en de neutrale service van Shimano erbij. En zij zijn niet allemaal getest. We zaten ook allemaal aan hetzelfde buffet. Zij aten ervan, maar wij deden dat niet. Misschien dat Mitchelton-Scott dat wel deed."

Wielercommentator Sebastiaan Timmerman werd vanochtend ook verrast door het nieuws over Yates: "Voor de start is het al bijltjesdag in de Giro."