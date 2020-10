Werken met coronaklachten: 'Van mijn baas moest ik toch komen'

Supermarkt - ANP

Omdat het aantal coronabesmettingen op het werk hard stijgt, moeten bedrijven strenger zijn in wie er wel of niet naar kantoor mag komen. In sectoren waar thuiswerken niet mogelijk is, moeten werknemers met klachten - zoals verkoudheid en keelpijn - thuisblijven. Maar dat gebeurt niet overal en dat is een zorgwekkende ontwikkeling, zeggen CNV en FNV. De vakbonden ontvangen steeds meer telefoontjes van ongeruste werknemers. Vooral in supermarkten neemt volgens de bonden de druk op personeel toe, net als in distributiecentra. NOS Stories vroeg supermarktmedewerkers naar hun werkomstandigheden (zie kader onderin). Een ruime meerderheid geeft aan bij klachten thuis te moeten blijven. Maar er zijn ook tientallen mensen die zeggen dat zij moeten doorwerken. Veel van hen zeggen dat er anders een tekort is aan personeel. Vakkenvuller Vera (17) had onlangs last van neusverkoudheid. "Ik belde een dag van tevoren en mijn baas zei dat ik gewoon kon komen. Als je de hele dag loopt te hoesten, moet je thuisblijven. Maar ik ben al een tijdje verkouden, en dan word je wel gewoon op de vloer verwacht." Onwenselijke situatie "Je merkt dat flexkrachten, waaronder veel jongeren en buitenlandse werknemers, sneller denken: ik werk toch maar door, want stel je voor dat ik thuisblijf en mijn baan verlies", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "Het langzame testtempo helpt ook niet. Mensen gaan dan toch aan het werk, terwijl het verstandiger is om dat niet te doen." Ook FNV zegt dat werkgevers steeds makkelijker omgaan met verkoudheidsklachten. "Ook binnen het vervoer en de zorg zie je dat. Daar 'mogen' mensen zich dan wel ziek melden, maar in ruil voor vakantiedagen. Heel onwenselijk."

Quote Soms zit de helft thuis met klachten. Terwijl wij minimaal 75 procent van de mensen nodig hebben om te draaien. Manager Mitchell

Overwegen om toch thuis te blijven, deed Vera dan ook niet. "Het is niet dat ik niet zonder het geld kan. En ik snap mijn werkgever ook wel weer: die moet de roosters rond krijgen. En omdat we geen groot filiaal zijn, denken ze: als er te veel mensen thuisblijven, moeten we dicht." Ook Mitchell (20) zit met dat dilemma. Hij maakt de keuze of medewerkers met klachten op zijn afdeling naar huis moeten. Iets dat hij lastig vindt. Maar: "Mijn afdeling in de winkel heeft zo'n 15 man personeel. Soms zit nu de helft thuis met klachten. Terwijl wij minimaal 75 procent van de mensen nodig hebben om te draaien. Ik zie het dan weleens door de vingers." Hij vertelt over zijn overwegingen. "Minder ervaren personeel met klachten stuur ik snel naar huis, maar een personeelslid die in zijn eentje twee afdelingen kan draaien, laat ik soms liever staan. Stuur ik die naar huis, dan moet ik er namelijk drie werknemers voor terugvragen."

Quote Er werd echt lastig over gedaan. Supermarktmedewerker Kevin

Kevin werkt bij een grote supermarktketen. Zijn zusje, met wie hij samenwoont, had coronaklachten. "Van de GGD mocht ik niet komen werken. Maar toen ik mijn teamleider belde om dat te vertellen kreeg ik veel vragen of ik echt niet toch kon komen werken. Er werd echt lastig over gedaan." De medewerker koos er uiteindelijk voor om alsnog niet te gaan werken. "Want ik volg het advies op. Ik heb toen mijn manager gebeld, die vond het wel goed dat ik thuisbleef." Volgens Kevin zijn er momenteel veel mensen ziek of hebben klachten waardoor ze niet mogen werken. "Ik ben binnen onze winkel een van de weinigen die een bepaald onderdeel van het werk kan en mag verrichten. Als ik niet kom, zit het bedrijf daar dus mee. Maar als ik ziek ben, kan ik daar ook niks aan doen." Bijna overal goed Het CBL, belangenbehartiger van de supermarkten, zegt zich niet te herkennen in het beeld van de vakbonden. "De supermarktbranche volgt de richtlijnen van het RIVM om te bepalen wanneer medewerkers niet mogen werken", zegt een woordvoerder. Volgens haar gaat dit "bijna overal goed" en blijft het overgrote deel van de medewerkers thuis als ze niet mogen werken. Het CBL zegt het belangrijk te vinden waar het verkeerd gaat zodat ze actie kunnen ondernemen. De brancheorganisatie ziet ook dat het voor supermarkten steeds moeilijker wordt om hun bezetting rond te krijgen met huidige testtempo. "Inmiddels werken verschillende supermarktketens voor coronatests ook al met commerciële partijen, omdat de wachttijden bij de GGD's te lang zijn."