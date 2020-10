'Geen nieuwe kroonprins binnen de VVD, lijsttrekkerschap Rutte lijkt een feit'

Klaas Dijkhoff laat een leegte achter in de VVD, zegt politiek verslaggever van de NOS Wilma Borgman. De fractievoorzitter werd gezien als dé kandidaat om Mark Rutte op te volgen, mocht die willen vertrekken. Maar nu Dijkhoff heeft aangekondigd om niet terug te keren na de verkiezingen, is er niet meteen een andere kroonprins of -prinses voorhanden.

"Je hebt in de VVD Mark Rutte, maar daarna heb je een hele tijd niks", aldus Borgman. "Er zijn op dit moment geen gezichtsbepalende ministers, zoals ooit Henk Kamp, Edith Schippers of Jeanine Hennis. En er zijn ook geen markante Kamerleden, die ervaren genoeg zijn om door te stromen."

Namen uit de huidige Tweede Kamerfractie die nog wel genoemd worden als potentiële opvolgers zijn Mark Harbers en Bente Becker. "Maar die moeten misschien nog een tijdje rijpen", stelt Borgman.

'Rutte weer lijsttrekker'

Dat premier Rutte doorgaat als VVD-leider lijkt Borgman nu wel een feit. Tot nu toe heeft hij zich daar niet over uitgesproken. Het zou betekenen dat hij voor de vijfde keer lijsttrekker wordt. Hij trok de kar bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006, 2010, 2012 en 2017.

Woensdag is Rutte precies tien jaar minister-president. Mocht er een kabinet-Rutte IV komen, dan ziet Borgman Dijkhoff misschien nog wel terugkeren als minister. Hij zegt in een interview met NRC dat hij niet van plan is om zitting te nemen in een kabinet, maar dat hij het ook niet uitsluit.

Vooralsnog lijkt het erop dat Dijkhoff onvoldoende reden had om te blijven. zegt Borgman. "Mensen die hem bezig zagen de afgelopen jaren hadden nou niet bepaald de indruk dat dit zijn droombaan was." De politiek inhoudelijke kant van het fractievoorzitterschap sprak hem wel aan, denkt ze. "Maar niet die andere kant van brandjes blussen en wat je noemt het 'olie verversen in de coalitiemachine'. En dat is toch een belangrijke taak van de fractievoorzitter van de grootste regeringspartij."