Apple wint weer zaak van Fortnite-maker, game nog steeds niet in App Store

Apple heeft wederom een slag gewonnen van gamemaker Epic in de juridische strijd rond Fortnite. Een federale rechter in Californië vonniste dat de Amerikaanse techgigant niet verplicht is om de populaire game terug te zetten in de App Store. Eerder kwam een rechter in een tussenvonnis al tot hetzelfde oordeel.

De twee partijen liggen sinds half augustus met elkaar overhoop. De zaak draait om het feit dat zowel Apple als Google een commissie van 30 procent vraagt op aankopen die in de Fortnite-app worden gedaan. Epic is hier klaar mee en besloot om zijn eigen betaalsysteem te introduceren. Hierop verwijderden de twee bedrijven kort na elkaar de game uit hun downloadwinkels.

Apple staat buiten het eigen betaalsysteem geen andere systemen toe in de App Store.

Onvoldoende weerlegd

Volgens de rechter in Californië legde Epic sterke argumenten op tafel als het gaat om de monopoliepositie van Apple in de App Store, maar had het de tegenargumenten van Apple onvoldoende weerlegd.

Beide bedrijven hebben nog niet gereageerd op de uitspraak. Waarschijnlijk volgt er volgend jaar een nieuwe rechtszaak.

Groeiende weerstand

Eind vorige maand groeide het verzet tegen de macht van onder meer Apple in de App Store. Dertien partijen, waaronder Epic en ook muziekdienst Spotify, verenigden zich in een Coalition for App Fairness.

In die nieuwe organisatie pleiten de bedrijven voor "keuzevrijheid en eerlijke concurrentie tussen de app-ecosystemen", zo is te lezen op hun site.