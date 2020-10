Brazilië en Colombia beginnen sterk aan WK-kwalificatie

Brazilië en Colombia hebben in de WK- kwalificatiegroep van Zuid-Amerika met een ruime thuiszege voor lege tribunes een prima eerste stap gezet.

Brazilië tekende in de stromende regen in São Paulo voor de grootste zege in de eerste speelronde, die vrijdag begon met drie duels. Tegen Bolivia werd het 5-0. De Brazilianen verloren nog nooit een WK-kwalificatiewedstrijd in eigen huis en dat zat er ook nu geen moment in.

Roberto Firmino scoorde twee keer voor de thuisploeg, die vooral via de vleugels gevaar stichtte. De andere goals werden verzorgd door Marquinhos, Philippe Coutinho en Boliviaan José María Carrasco, die de bal ongelukkig in eigen doel werkte.

Atalanta-duo belangrijk

Colombia klopte in eigen huis Venezuela met 3-0, een stand die al na de eerste helft op het bord stond en dankzij het spitsenduo van Atalanta Bergamo tot stand kwam.