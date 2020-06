Partij Macron incasseert verlies bij gemeenteraadsverkiezingen Frankrijk

Bij de door corona uitgestelde tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk heeft de partij van president Macron flink verlies geleden. Volgens een exitpoll van zender TF1 wint de huidige socialistische burgemeester Anne Hidalgo opnieuw in Parijs, met ruim 50 procent van de stemmen. Ook de Groenen winnen in een aantal grote steden. Ze krijgen onder meer Lyon en Bordeaux in handen.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn een graadmeter voor de populariteit van Macrons regeringspartij LREM. In Parijs lijkt de kandidaat van die partij, Agnès Buzyn, dus op een verlies af te stevenen. Ook in de rest van het land vallen de resultaten tegen voor de partij; mogelijk wint LREM in geen enkele grote stad.

Een lichtpuntje voor Macron is Le Havre. Daar heeft premier Philippe met ruim 58 procent van de stemmen gewonnen. Hij was tussen 2010 en 2017 al eens burgemeester van de Normandische havenstad. Tijdens de campagne liet Philippe weten dat hij de stad niet zal gaan besturen zolang hij premier is. De Franse grondwet staat toe dat hij iemand anders aanwijst om tot die tijd als burgemeester te fungeren.

In de stad Perpignan, in het zuidoosten van Frankrijk, is de rechts-populistische Louis Aliot volgens exitpolls de winnaar. Hij is lid van Rassemblent National, de partij van Marine Le Pen. Het zou de eerste keer zijn dat Perpignan een rechts-populistisch bestuur krijgt.

De opkomst bij de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen was laag. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken ging iets meer dan 40 procent naar de stembus. Een mondkapje was in de stembureaus verplicht.