Kampong erkent: hockeyinternational Jip Janssen testte positief op corona

De tweede helft van de hoofdklassewedstrijd tussen Tilburg en Kampong staat op 25 september op het punt van beginnen als Kampong-speler Jip Janssen, die in de eerste helft nog meedeed, in zijn auto stapt en vertrekt. Al snel gaat het gerucht dat hij besmet is geraakt met het corona-virus. Twee weken later en een rel verder speelt zijn club open kaart: de hockeyinternational ontdekte tijdens de rust dat hij positief getest was op corona.

Kampong-coach Roelant Oltmans ontkende na de wedstrijd dat het weggaan van Janssen iets te maken had met een positieve test. Twee dagen later speelde Kampong, zonder strafcornerspecialist Janssen, tegen Den Bosch. Daarna ging het hele team vrijwillig in quarantaine. Volgens Oltmans uit voorzorg, omdat iemand in de omgeving van een de spelers positief was bevonden.

Kritiek op Kampong én KNHB

De ergernis bij Tilburg en andere clubs uit de hoofklasse bleef ondertussen maar toenemen. Verzoeken om duidelijkheid te verschaffen leverde zowel van Kampong als de KNHB nauwelijks een reactie op. Daarop besloot Tilburg officieel protest aan te tekenen.

Afgelopen weken was het onrustig in de hockeywereld. Kampong en de KNHB hielden zich stil, tot ergernis van andere hoofdklasseclubs: