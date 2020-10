Dronken Nederlandse toeristen stelen bus op Grieks eiland

Een groep van tien tot dertien Nederlandse toeristen heeft donderdagochtend een bus op het Griekse eiland Poros gestolen. Een persoon is aangehouden.

De Nederlanders stalen de bus, die voor het openbaar vervoer wordt gebruikt, en reden twee rondjes om het eiland. Tijdens het rijden dansten ze naakt in de bus. De groep was waarschijnlijk dronken.

De politie hield de bus staande en arresteerde de chauffeur. De rest van de groep wist te ontsnappen via de ramen en deur.

De arrestant is inmiddels vrijgelaten, maar moet volgende week voorkomen, is te lezen in Griekse media. De bus is niet beschadigd.

Doorreis-eiland

Poros is geen toeristisch eiland. Zeiljachten vanuit Athene bezoeken het eiland wel, maar de toeristen overnachten dan meestal een nacht op het land en reizen dan weer verder, legt correspondent Conny Keessen uit. Het hoogseizoen is daar inmiddels vrijwel afgelopen. Het is onduidelijk of de Nederlandse toeristen het eiland bezochten in het kader van een zeilvakantie.