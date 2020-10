Red Bull Racing kan Mercedesmotoren vergeten: 'Hebben onze handen al vol'

Max Verstappen (l) en Christian Horner - Getty Images

Als Max Verstappen vanaf 2022 wil racen met de toonaangevende krachtbronnen van Mercedes moet hij weg bij Red Bull Racing. Mercedes' Formule 1-topman Toto Wolff weigert de concurrerende renstal uit de brand te helpen met een motor. "We hebben ons fabrieksteam en leveren al aan drie andere teams. Dus nee: dat gaan we niet doen. We hebben onze handen al vol." Het is klare taal voor Red Bull Racing dat dringend op zoek moet naar een nieuwe partner omdat motorleverancier Honda de Formule 1 de rug toekeert. De alliantie eindigt eind 2021. De leiding van de Japanse fabrikant oordeelt dat deelname aan de koningsklasse van de autosport niet langer te rijmen is met de klimaatneutrale ambities die het heeft. "De duurzaamheidsstrategie zit ons in de weg", zegt directeur Masashi Yamamoto van Honda's motorsporttak. "We hebben zware gesprekken achter de rug. Op het hoofdkwartier in Japan is besloten dat F1 geen prioriteit meer is. We vinden dat erg vervelend."

Yamamoto garandeert dat Verstappens bolide nu niet al op een laag pitje wordt gezet. "We blijven vol gas doorontwikkelen tot eind volgend jaar en proberen met zeges de Formule 1 te verlaten. We gaan er het beste van maken." De leiding van Verstappens renstal zit ondertussen met de handen in het haar. "We zijn het nieuws nog aan het verteren en hebben tijd nodig, maar eind dit jaar moet de kogel al door de kerk zijn. In 2022 komt een nieuw reglement, waarin motoren een sleutelrol spelen", schetst teambaas Christian Horner het dilemma waar zijn team nu voor staat. "Ik ben blij dat Honda ons tijdig heeft ingeseind. Ik moet er niet aan denken dat ze dit volgend jaar hadden aangekondigd."

"We zijn ambitieus. We willen vechten om de titel, dus het is belangrijk dat we alles wegen en een optimaal besluit nemen", zegt Horner. Maar vooralsnog heeft de Brit weinig te kiezen. "Ik hoor net dat Mercedes 'nee' tegen ons zegt. Ze zitten niet op ons te wachten. Dat betekent dat we in het huidige veld nog maar twee keuzes overhebben: Ferrari en Renault." 'Betreurenswaardig' Mercedes-baas Wolff is ondertussen kritisch over de exit van de Japanners. "Ik vind het zeer betreurenswaardig dat ze nee zeggen tegen Formule 1. De sport heeft stabiliteit nodig en schiet niks op met partijen die zomaar in- en uitstappen. Ik snap heel goed dat je een investering moet terugverdienen, maar je moet wel naar de lange termijn kijken. Mercedes heeft ook moeilijke jaren gehad, maar geduld en een lange adem worden beloond." Wolff verwacht overigens dat Verstappens renstal de klap wel overleeft. Hij suggereert zelfs dat Red Bull een onderhandelingsspel speelt en de kaarten nog even tegen de borst houdt. "Ze hebben een plan B klaarliggen. Daar twijfel ik niet aan. Horner hoeft helemaal niet naar ons, Ferrari en Renault te kijken."

Quote We willen niet racen met een zeepkist, maar met een competitieve auto die goed is voor de titel Red Bull-teambaas Christian Horner

De baas van Mercedes treedt niet in detail, maar er wordt heftig gespeculeerd over de entree van Porsche, dat in het verleden al eerder met Red Bull flirtte. Een andere optie voor de renstal van Verstappen is doorgaan met de Hondamotoren, door ze over te nemen en zelf te onderhouden, prepareren en ontwikkelen. Horner houdt het vooralsnog vaag en laat niet het achterste van zijn tong zien. "Speculaties gaan in deze sport nog sneller dan auto's. We houden alle opties open, maar motoren zijn gigantisch prijzig. Er is nog geen sprake van een nieuwe partij die wil toetreden."

Over zijn coureur maakt de Red Bull-baas zich nog niet druk. De 23-jarige Verstappen staat onder contract tot en met 2023, maar zou onder voorwaarden eerder mogen vertrekken. "Ik ga niet in op details over Max' contract, maar een vertrek is niet aan de orde. Hij is volledig toegewijd. We zitten in hetzelfde schuitje. We willen niet racen met een zeepkist, maar met een competitieve auto die goed is voor de titel. Het is aan mij om te zorgen dat Max die krijgt." Nog meer opties? Toenadering tot Ferrari en Renault is er overigens nog niet gezocht, toch ook twee leveranciers van krachtbronnen in de Formule 1. "Er speelt nog niets concreets. Ook wij werden verrast door het vertrek van Honda", zegt Mattia Binotto (Ferrari) desgevraagd. "We zouden sowieso tijd nodig hebben om een besluit te nemen, maar ons fabrieksteam heeft prioriteit en we leveren al motoren aan Alfa Romeo en Haas. Het ligt dus niet voor de hand."

De Ferraribaas denkt dat forse bezuinigingen onontkoombaar zijn om nieuwe motorleveranciers nog te verleiden. "De motoren zijn veel te duur. We hebben in de Formule 1 geweldig geïnnoveerd, maar zijn vergeten naar de kosten te kijken. Dat is helemaal uit de klauwen gelopen. We hebben al afgesproken de kosten te drukken, maar het is niet genoeg." 'Niet bovenaan lijst' Ook Renault is nog niet door Horner gebeld. "Ik denk ook niet dat we bovenaan hun lijstje staan", zegt Cyril Abiteboul. De autosportleider van Renault verwijst daarmee naar de moeizame relatie en de vechtscheiding met Red Bull in 2018. Abiteboul houdt er wel rekening mee dat Renault krachtbronnen moet aanbieden. "Dat kan reglementair worden bepaald omdat Ferrari en Mercedes al aan meer teams leveren, maar ik denk dat Red Bull op een ander paard gokt. Ja, ook ik denk dat ze een plan B hebben." Rasopportunist Horner heeft de deur al op een kier gezet. "Natuurlijk beschouw ik Renault als kandidaat. Cyril staat op mijn kerstkaartenlijstje."