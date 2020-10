Yates test positief op coronavirus en moet Giro d'Italia verlaten

De andere wielrenners en de ploeg van Mitchelton-Scott testten negatief en mogen daarom zaterdag wel in actie komen in de Ronde van Italië.

Yates was de Giro goed gestart, maar verloor in de derde etappe , de rit met de klim op de Etna, veel tijd. De winnaar van Tirreno-Adriatico stond op de 21ste plaats met een kleine vier minuten achterstand op rozetruidrager João Almeida.

De achtste etappe van de Giro d'Italia is rechtstreeks te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. De rit van 200 kilometer voert geheel langs de Adriatische kust, van Giovinazzo naar Vieste en begint om 11.25 uur. Naar verwachting is de finish rond 16.30 uur.

