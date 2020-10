'Swiatek op roze wolk favoriet in Roland Garros-finale tegen terriër Kenin'

Iga Swiatek juicht op Roland Garros - ANP

"Het is een droom die uitkomt." Enigszins overdonderd stond Iga Swiatek afgelopen donderdag de pers in Parijs te woord na het behalen van de finale van Roland Garros. Het besef dat ze voor het eerst de eindstrijd van een grandslamtoernooi had gehaald, was er nog niet helemaal. Dat zal vanmiddag ongetwijfeld anders zijn, als de 19-jarige Poolse Court Philippe-Chatrier betreedt. Om haar Parijse droom nog iets mooier te maken, zal ze moeten afrekenen met de 21-jarige Sofia Kenin, die weet wat het is om een finale te spelen én te winnen. Eerder dit jaar veroverde de Amerikaanse de titel op de Australian Open. "Als Swiatek op haar roze wolk blijft zitten, gaat ze in twee sets winnen", voorspelt NOS-tenniscommentator Marcella Mesker. "Maar als het tegenzit en het wordt spannend, wil ik het nog wel eens zien. Dan kan de meer ervaren Kenin wel eens in het voordeel zijn." Doorbraak In dit bijzondere tennisseizoen, dat vanwege de coronapandemie totaal anders verliep dan verwacht, beleefden Swiatek en Kenin hun doorbraak. Kenin won in Australië door in de finale Garbiñe Muguruza in drie sets te verslaan. Swiatek opereerde in de luwte en sneuvelde in de vierde ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne.

Sofia Kenin met de trofee na het winnen van de Australian Open - EPA

Maar nu, negen maanden later, mag ze zich de jongste Roland Garros-finaliste noemen sinds Kim Clijsters in 2001. De Belgische bereikte toen op 17-jarige leeftijd de eindstrijd in Parijs. Verlies tegen Rus De voorbereiding van Swiatek op Roland Garros verliep niet vlekkeloos. De Poolse verloor bij het WTA-toernooi van Rome, waar er ook op gravel werd gespeeld, in de eerste ronde van de Nederlandse Arantxa Rus (6-7, 3-6).

"Niemand had dit durven voorspellen", zegt Mesker. "Maar toen Swiatek in de vierde ronde in Parijs Simona Halep (als eerste geplaatst, red.) in twee sets van de baan sloeg, zag je wel dat ze iets bijzonders heeft. Ze heeft een agressieve speelstijl, maar anders dan we gewend zijn." "Swiatek neemt de ballen heel snel", legt Mesker uit. "Ze heeft een aparte techniek, houdt de slagen heel dicht bij haar lichaam. Haar spel is een lust voor het oog. De andere spelers moeten nog de sleutel vinden om haar te bespelen."

Quote Als Swiatek in een vol stadion tegen Halep had moeten spelen, zou ze het veel moeilijker hebben gehad Marcella Mesker

Daarbij had de ongeplaatste Swiatek in Parijs ook een voordeel: de, als gevolg van de coronamaatregelen. vrijwel lege tribunes. Hoe gek dat misschien ook mag klinken voor een topsporter die vaak gedijt bij aanmoedigingen. Mesker: "De toeschouwers zijn altijd op de hand van de favorieten, want die kennen ze. Als Swiatek in een vol stadion tegen Halep had moeten spelen, zou ze het veel moeilijker hebben gehad, denk ik. Nu kon ze vrijuit spelen en ging ze goed met de druk om. Ze heeft een heel goed koppie."

Iga Swiatek na het bereiken van de finale - AFP

Dat 'goede koppie' is misschien wel het resultaat van de sportpsycholoog die ze al op 17-jarige leeftijd in de arm nam, iets wat in de tenniswereld volgens Mesker nog te weinig gebeurt. "Daardoor heeft ze al op jonge leeftijd geleerd hoe ze om moet gaan met winst, verlies en druk. Als je dat al op zo jonge leeftijd doet, worden die sporthersenen wel goed geprogrammeerd. Ik vind dat een enorm goede zet. Tennis is namelijk 75 procent mentaal." Terriër Als Swiatek wint, schrijft ze hoe dan ook geschiedenis. Nooit eerder won een Poolse tennisster een grandslamtoernooi. Ook haar tegenstander Kenin kan de boeken in bij winst. Met haar 21 jaar en 331 dagen kan de Amerikaanse de jongste tennisster worden die twee grandslamtoernooien wint in één jaar sinds 2003. Toen viel de eer te beurt aan (de nu 23-voudig grandslamwinnares) Serena Williams en Justine Henin.

Sofia Kenin - AFP