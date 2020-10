Hoeveel is een groot Schiphol ons waard?

Door de coronacrisis is de luchtvaart volledig ingestort. In april en mei had Schiphol nog geen drie procent van het normale aantal passagiers. En nog steeds is het erg stil op de luchthaven. Het is nog maar de vraag of de sector zich helemaal gaat herstellen.

De overheid maakt miljarden euro's vrij om KLM te redden, en daarmee Schiphol door deze crisis te loodsen. Maar hoeveel geld hebben we eigenlijk over voor Schiphol? En hoe erg zou het zijn als de luchthaven een stuk kleiner werd?

Onze econoom Mathijs Bouman duikt in deze vragen en spreekt voor- en tegenstanders van een kleiner Schiphol.