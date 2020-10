Coalitiepartijen willen opheldering over subsidie voor oud-kopstuk terreurgroep

Een voormalig kopstuk van een Syrische strijdgroep die door de Nederlandse rechter is aangemerkt als terroristisch krijgt al jaren Nederlands subsidiegeld. Dat meldt radioprogramma Argos op basis van vertrouwelijke documenten.

Coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie willen opheldering over de zaak van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het gaat volgens Argos om een bedrag van 2 miljoen euro dat voor de periode 2018-2021 is toegekend en voor een groot deel terechtkomt bij een burgerrechtenbeweging van de Syriër Labib al-Nahhas. Daarnaast krijgt Nahhas zelf zeker tien dagen per maand een dagvergoeding van 700 euro via het subsidiegeld.

Jihadistische achtergrond

Nahhas was tot zeker eind 2016 een hooggeplaatste figuur binnen de jihadistische groepering Ahrar al-Sham, die in 2019 door de Nederlandse rechter werd bestempeld als terroristisch.

Minister Blok omschreef de strijdgroep in een Kamerbrief al eens als een "groepering met een jihadistische en salafistische achtergrond", waardoor Ahrar al-Sham niet zoals meer gematigde Syrische bewegingen in aanmerking kwam voor Nederlandse steun met bijvoorbeeld uniformen en pick-ups.

Noodzakelijke checks

Het Nederlandse geld is via EU-partner en non-profitorganisatie European Institute of Peace (EIP) terechtgekomen bij Nahhas. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen Argos dat het niet op de hoogte was van het verleden van Nahhas toen het geld naar het EIP werd overgemaakt, maar benadrukt wel dat het EIP "de noodzakelijke checks" heeft gemaakt.

Daarbij is rekening gehouden met de rol van Nahhas bij Ahrar al-Sham. "Maar volgens het EIP was er geen grond om die samenwerking niet aan te gaan", aldus het ministerie. Zo heeft de organisatie geen aanwijzingen dat Nahhas oorlogsmisdaden of mensenrechtenschendingen op zijn kerfstok heeft staan.

Nahhas bevestigt tegenover Argos dat hij geld van het EIP krijgt, maar zegt dat de bedragen "niet correct" zijn. Daarnaast benadrukt hij dat hij in zijn tijd bij Ahrar al-Sham altijd heeft gepoogd te voorkomen dat de groep een "extreme ideologie" zou aanhangen.

Kamerleden Koopmans (VVD), Voordewind (ChristenUnie) en Van Helvert (CDA) willen opheldering van het ministerie. "Want hoe wordt gecontroleerd of deze meneer doet met het geld dat hij zegt dat hij doet?", zegt Van Helvert. Koopmans zegt dat Nederland nooit een financiële bijdrage mag leveren aan jihadisten. "Ook niet verpakt in een vredesproject."