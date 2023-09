Vollering rijdt geen tijdrit op EK in Drenthe, Van Anrooij vervangt haar

Demi Vollering zal woensdag de individuele tijdrit op de EK wielrennen in Drenthe niet rijden. De Nederlandse renster wil met oog op de wegwedstrijd van zaterdag extra rust nemen nadat ze afgelopen weekend de Ronde van Romandië had gewonnen. In aanloop naar die driedaagse koers kampte Vollering met ziekte. Shirin van Anrooij is door bondscoach Loes Gunnewijk opgeroepen als vervanger van Vollering, die op de WK in Glasgow zesde werd in de tijdrit. Riejanne Markus is de andere Nederlandse vrouw die meedoet aan de tijdrit in Emmen. De EK wielrennen beginnen woensdag 20 september met die individuele tijdritten voor mannen en vrouwen. De renners rijden 28,6 kilometer tegen de klok met start en finish in Emmen. Donderdag is de mixed relay voor mannen en vrouwen. Zaterdag rijden de vrouwen de wegwedstrijd en zondag zijn de mannen aan de beurt.

Live bij de NOS De EK wielrennen in Drenthe zijn rechtstreeks te volgen via de NOS. Van woensdag 20 tot en met zondag 24 september zijn de individuele tijdritten, mixed relay en wegwedstrijden te volgen op NOS.nl, in de NOS-app en op televisie.