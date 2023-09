Omstreden flamingo's na dertig jaar weg uit tuincentrum Utrecht

Een tuincentrum in Utrecht heeft afscheid genomen van twee flamingo's in de winkel, nadat een derde was doodgegaan. De aanwezigheid van de vogels was al jaren een doorn in het oog van dierenbeschermers. Ze zijn overgeplaatst naar een dierentuin.

De flamingo's woonden al dertig jaar in de Intratuin-vestiging aan de Koningsweg. Een jaar of vijftien geleden werd er voor het eerst tegen geprotesteerd. Een actiegroep vond dat de dieren te weinig ruimte hadden in de onnatuurlijke winkelomgeving.

In de loop der jaren werd geregeld opgeroepen tot een boycot van de winkel. Ook werden er protestfilmpjes gemaakt en werd medestanders gevraagd om Intratuin erop te wijzen dat "flamingo's geen decor zijn".

Dat de vogels er toch nog stonden, was onder meer omdat een verhuizing volgens onderzoekers te stressvol zou zijn. Bovendien werden de dieren volgens het tuincentrum "uitstekend" verzorgd. "Ze hadden het prima naar hun zin bij ons en zagen er ook goed uit", zegt eigenaar en verzorger Ben Jongerius tegen RTV Utrecht.

Jongerius wilde nooit zwichten voor de druk van actievoerders, maar liet na overleg met de Dierenbescherming in 2016 weten wel open te staan voor herplaatsing wanneer een van de flamingo's het leven zou laten.

Verhuisd naar de dierentuin

Nu dat dus het geval is, is de situatie opnieuw bekeken. "Onze flamingo's zijn verhuisd naar Dierenpark Amersfoort in verband met het overlijden van een van onze vogels en in het verleden gemaakte afspraken met de Dierenbescherming", staat op een briefje dat in de winkel is opgehangen voor klanten.