Maandenlang kampte ze met coronaklachten, nu is Terpstra WK-favoriet

"Ik hoop het niet nog een keer te krijgen, want het was hélémaal niet leuk." Anne Terpstra drukt zich voorzichtig uit. Van alle sporters die het coronavirus opgelopen hebben, lijkt de mountainbikester er het meeste last van te hebben gehad. Twee maanden lang kon ze niets doen. "Het ging echt slecht met mij."

Eind maart liep ze het virus op, tijdens een trainingskamp in Zuid-Afrika. Eerst had ze het niet door, maar eenmaal in het vliegtuig terug naar Nederland begon ze zich ellendig te voelen. En het ging thuis niet snel over. "Bij een trap oplopen was ik al buiten adem."

In die periode was in ons land nog niet alles over het virus bekend. "Je kon je toen ook niet zo makkelijk laten testen. Toen we veel later wel een test hebben gedaan, bleek dat het inderdaad corona was."

Wekenlang had de 29-jarige Zeeuwse, die in 2019 net naast een medaille greep op de WK, weinig tot geen energie. "Het ging echt slecht met mij." Ze was vaak heel moe, had hoofdpijn. Haar longen voelden aan alsof ze net wedstrijden had gereden bij een temperatuur van -3.

"Het was een branderig gevoel. Een kleine inspanning was voor mij al een hele grote. Ik kon eigenlijk helemaal niks. Het hoogtepunt van mijn dag was soms een halfuurtje wandelen."